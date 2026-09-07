Как сообщила изданию "Укринформ" археолог специализированного учреждения "Волынские древности" Алина Харламова, текущая экспедиция стала очередным этапом в исследованиях территории бывшего населенного пункта. Ученые проводили полевые разведочные работы, ориентируясь на архивные данные и предыдущие свидетельства.

Каковы подробности?

"Поисковые работы в бывшем селе Пужники завершены. Они длились шесть дней. Обнаружить массовое захоронение останков погибших во время Второй мировой войны не удалось", – отметила Алина Харламова.

По ее словам, скорее всего, поиски массового захоронения продолжат в следующем году. Предыдущие этапы раскопок на этом участке дали важные результаты: весной 2025 года совместная экспедиция обнаружила останки 42 человек, которые осенью того же года были торжественно перезахоронены в Тернопольской области при участии представителей правительств обоих государств.

Контекст поисков и сотрудничество двух стран

Как ранее сообщалось на нашем сайте, украинские и польские специалисты регулярно проводят совместные исследования в местах исторической памяти. Недавно разрешение на поисковые работы получил Мемориально-поисковый центр "Доля" для экспедиции в поселке Ласков на Холмщине.

Кроме того, весной 2026 года исследователи завершили первый этап совместной поисковой экспедиции в селе Углы в Ровенской области. Координацию этих процессов осуществляет совместная украинско-польская рабочая группа по вопросам достойного захоронения, созданная по инициативе профильных министерств обеих стран.