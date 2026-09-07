Як повідомила виданню Укрінформ археологиня спеціалізованої установи Волинські старожитності Аліна Харламова, поточна експедиція стала черговим кроком у дослідженнях території колишнього населеного пункту. Науковці проводили польові розшукові заходи, орієнтуючись на архівні дані та попередні свідчення.

Які подробиці?

"Пошукові роботи у колишньому селі Пужники завершені. Вони тривали протягом шести днів. Не вдалося виявити масового поховання останків загиблих під час Другої світової війни", – зазначила Аліна Харламова.

За її словами, найімовірніше, пошуки масового поховання продовжать наступного року. Попередні етапи розкопок на цій локації мали важливі результати: навесні 2025 року спільна експедиція виявила останки 42 осіб, які восени того ж року урочисто перепоховали в Тернопільській області за участю урядовців обох держав.

Пошуковий контекст та співпраця двох країн

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, українські та польські фахівці регулярно проводять взаємні дослідження у місцях історичної пам'яті. Нещодавно дозвіл на розшукові роботи отримав Меморіально-пошуковий центр "Доля" для експедиції в селищі Ласків на Холмщині.

Крім того, навесні 2026 року дослідники завершили перший етап спільної пошукової експедиції у селі Угли на Рівненщині. Координацію цих процесів здійснює спільна українсько-польська робоча група з питань гідних поховань, створена з ініціативи профільних міністерств обох країн.