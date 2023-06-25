Течением затянуло под воду: на Львовщине пятые сутки ищут 17-летнего Романа

Во Львовской области пропал молодой житель села Грусятичи Стрыйского района. Его зовут Роман Герич. Парень мог утонуть в реке Стрый.

В городе Жидачев Львовской области трагически погиб 17-летний Роман Герич. Сейчас продолжаются поиски его тела.

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Подробности трагедии

Роман находился вместе с двумя одногруппниками в Жидачеве 21 июня. Они отправились на берег к недействующему мосту. В ту же среду около 14:15 парень оказался в реке Стрый.

Впоследствии сильное течение затянуло его под воду. К сожалению, по предварительной информации, Роман мог утонуть. Сейчас продолжаются поиски его тела. Местная полиция призывает звонить по номеру 102 всех, кто владеет любой информацией о Гериче Романе Ивановиче 30.09.2005 года рождения, которая может помочь его поискам.



Пропавший Роман Герич / Фото из соцсетей

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