Поисково-спасательные работы в Броварах завершены, – ГСЧС

18 января в Броварах Киевской области упал вертолет. Спасатели уже завершили разбор завалов.

К сожалению, в результате авиакатастрофы есть много погибших и пострадавших. Среди жертв – ребенок.

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В Броварах завершили спасательные работы

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены.

Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.



На месте происшествия работают специалисты / фото 24 Канала



Разрушенный детский садик / фото 24 Канала



Что сейчас происходит на месте трагедии / фото 24 Канала

Важно! Среди 9 человек, которые находились на борту вертолета, было руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, руководитель ведомства Денис Монастырский, занимавший должность с июля 2021 года, когда сменил на должности Арсена Авакова.

Также погиб первый замминистра Евгений Енин. Одно время он работал на должностях заместителя генпрокурора и министра иностранных дел. С 2021 года был заместителем Дениса Монастырского.

Кроме того, погиб госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Он занимал ряд должностей в Кабинете Министров, а до того работал в Тернопольской ОВА. С ноября 2021 года работал в должности госсекретаря министерства.