Под завалами еще около сотни человек: поисковую операцию в Майами планируют завершить

8 июля 2021 , 14:49
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Источник:

The New York Times

Власти Майами планируют завершить операцию по поиску пострадавших в результате обвала многоэтажки. Все потому, что шансы выжить под завалами уже нулевые.

Поиски уцелевших завершат

Операция поиска и спасения перейдет к поиску и восстановлению. Об этом заявил помощник главы спасательной службы Майами Рэй Джадалла.

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Основываясь на фактах, шансы на выживание пропавших без вести – нулевые,
– сказал Джадалла.

Официальное объявление сделают уже в ближайшее время.

Сейчас под завалами находятся 86 человек. В то же время количество погибших возросло до 64 человек.

Перед тем, как завершить поиски, спасатели минутой молчания почтили память погибших, а после этого помолились. Они отметили, что и дальше будут делать все, чтобы вернуть семьям их пострадавших родственников.

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Главное об обвале дома в Майами

  • 23 июня обрушился 12-этажный многоквартирный дом. На место происшествия сразу направили 80 бригад спасателей.
  • Из-за этого президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Он выделил дополнительные ресурсы для ликвидации трагедии и поиска пострадавших.
  • Впоследствии под завалами вспыхнул пожар. Это помешало спасателям искать людей.
Автор: Софія Мінджоса