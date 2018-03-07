Появилась информация, кто займется расследованием отравления российского экс-шпиона Скрипаля

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании будет вести расследование отравления бывшего офицера Главного разведывательного управления разведки России Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в городке Солсбери.

Такую информацию обнародовал Скотланд-Ярд, передает "Радио Свобода".

Читайте также: Отравление российского шпиона Скрипаля в Британии: появилась интересная деталь, связанная с Путиным

Согласно заявлению британских правоохранителей, подразделение по борьбе с терроризмом займется расследованием в связи с "необычными обстоятельствами" дела.

Заметим, что сначала расследованием этого резонансного дела занималась местная полиция в графстве Уилтшир.

Как пишут британские СМИ, если подтвердится, что за отравлением стоит Кремль, это будет первый случай, когда Москва попыталась убить агента после того, как его обменяли. И первый случай с тех пор, как под ударом оказался ребенок агента (после смерти сына Льва Троцкого во время сталинских репрессий).

Напомним, накануне стало известно, что в британском городе Солсбери был отравлен 66-летний бывший военный разведчик Сергей Скрипаль, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и 30-летнюю женщину, которая с ним находилась в тот момент. Оба сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии. Впоследствии выяснилось, что еще одна отравленная – Юлия Скрипаль, дочь шпиона.



У Путина в свою очередь заявили, что Кремль не имеет никакой информации, чем занимался Скрипаль и с чем можно связать трагическую ситуацию.