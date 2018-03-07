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З'явилась інформація, хто займеться розслідуванням отруєння екс-російського шпигуна Скрипаля

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Контртерористичний підрозділ поліції Великобританії
Контртерористичний підрозділ поліції Великобританії / Соцмережі

Контртерористичний підрозділ поліції Великобританії буде вести розслідування отруєння колишнього офіцера Головного розвідувального управління розвідки Росії Сергія Скрипаля та його дочки, яке сталося у містечку Солсбері.

Таку інформацію оприлюднив Скотланд-Ярд, передає "Радіо Свобода".

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Відповідно до заяви британських правоохоронців, підрозділ боротьби з тероризмом займеться розслідування у зв'язку з "незвичайними обставинами" справи.

Зауважимо, що спочатку розслідуванням цієї резонансної справи займалася місцева поліція у графстві Уїлтшир.

Як пишуть британські ЗМІ, якщо підтвердиться, що за отруєнням стоїть Кремль, це буде перший випадок, коли Москва спробувала вбити агента після того, як його обміняли. І перший випадок з тих пір, як під ударом опинилася дитина агента (після смерті сина Льва Троцького під час сталінських репресій).

Нагадаємо, напередодні стало відомо у британському містечку Солсбері було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду, та 30-річну жінку, яка з ним перебувала у той момент. Обидва наразі перебувають у реанімації у критичному стані. Згодом з’ясувалося, що ще одна отруєна — Юлія Скрипаль, донька шпигуна.

У Путіна своєю чергою заявили, що Кремль не має жодної інформації, чим займався Скрипаль і з чим можна пов'язати трагічну ситуацію.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Поліція отруєння Розслідування
Джерело: 24 Канал
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