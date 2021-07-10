Появились фото поезда, который сошел с рельсов под Киевом

В Киевской области на участке Васильков – Боярка 10 июля поезд сошел с рельсов. В сети опубликовали фото с места происшествия.

На фотографиях видно вагоны товарного поезда, которые наклонились над рейсами. Вокруг стоят люди. К слову, предварительно известно, что никто не пострадал.

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Кроме того сообщили, что в Мотовиловке оборвалась контактная линия. В результате столб упал на поезд.

Подробнее об аварии с поездом

Инцидент произошел утром. Несмотря на то, что обошлось без пострадавших, ряду поездов пришлось задержаться. В частности, с опозданием курсировали 13 рейсов.

В то время специалисты работали над восстановлением полноценного движения.

Что известно о подобных инцидентах