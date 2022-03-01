Появились кошельки для пожертвований на нужды армии криптовалютой: реквизиты
1 марта 2022 , 13:14Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Киберполиция создала криптокошельки для сбора средств на нужды борьбы с агрессором. Собранная криптовалюта пойдет на поддержку Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.
Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Верховной Рады. Рассказываем, как перечислить денежные средства.
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Реквизиты криптокошельков
Перечислить средства можно по реквизитам криптокошельков:
- Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80
- Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr
- TRX – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
- USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
- BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80
Напомним, ранее в Украине была создана IT-армия. Присоединиться к виртуальным войскам можно по ссылке.
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