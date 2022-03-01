Появились кошельки для пожертвований на нужды армии криптовалютой: реквизиты

1 марта 2022 , 13:14
Читати новину українською

Источник:

Верховная Рада Украины

Киберполиция создала криптокошельки для сбора средств на нужды борьбы с агрессором. Собранная криптовалюта пойдет на поддержку Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.

Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Верховной Рады. Рассказываем, как перечислить денежные средства.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Реквизиты криптокошельков 

Перечислить средства можно по реквизитам криптокошельков:

  • Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80
  • Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr
  • TRX – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
  • USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
  • BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

Напомним, ранее в Украине была создана IT-армия. Присоединиться к виртуальным войскам можно по ссылке

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.

Автор: Юлія Бабич