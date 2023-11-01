Появились спутниковые снимки Донецка после пожара на железной дороге
Фотографии обнародовали OSINT-специалисты. Там можно увидеть последствия попадания на временно оккупированной территории.
Пожар в Донецке после обстрела произошел 31 октября 2023 года. Загорелись цистерны на железной дороге, последствия пожара обнародовал Брэди Африк в соцсети Х, ранее известной как твиттер.
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Что известно
На новых спутниковых снимках Донецка можно увидеть поврежденный украинским ударом российский бензопоезд,
– говорится в его сообщении.
Фото последствий пожара на железной дороге в Донецке / Брэди Африк
Также исследователь выложил видео пожара.
Пожар на железной дороге в Донецке: смотрите видео
В ролике слышно, как мужской голос говорит: "Горят цистерны. И, судя по всему, не одна".
Также есть фото сгоревших цистерн с горючим на железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе Донецка.
Теперь замените "топливный поезд" на "поезд с боеприпасами", и вы получите то, что Украина сделает со всемогущей северокорейской поддержкой, от которой все теряют рассудок,
– пишут пользователи, намекая на поставки оружия из КНДР в Россию.
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Что известно о пожаре в Донецке
- После атаки на временно оккупированный город загорелись цистерны с топливом на железной дороге. Дым был виден во многих районах.
- В результате взрыва пострадал Евгений Быковский – пропагандист из российского издания "Известия". Он сказал, что "рванула цистерна".
- Аналитики допустили, чем могли ударить ВСУ по Донецку. Также они объяснили стратегическое значение удара.