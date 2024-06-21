Разрушено здание: появились спутниковые снимки последствий атаки на НПЗ в российской Адыгее

Украинские беспилотники ночью 20 июня атаковали нефтебазу в российской Адыгее. Сейчас в сети опубликовали спутниковые снимки последствий атаки.

Журналисты российской службы "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки из республики Адыгея – там 20 июня беспилотники СБУ ударили по нефтебазе врага.

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На снимках можно увидеть, что в результате атаки разрушено по меньшей мере одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.



Последствия атаки в Адыгее / Скриншот с видео

Кадры последствий атаки по НПЗ в Адыгее:

Масштабы атаки

В ночь на 20 июня дроны ВСУ атаковали нефтебазу компании "Лукойл Югнефтепродукт" в поселке Енем.

Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

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