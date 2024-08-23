Появились сравнительные спутниковые фото российской авиабазы "Мариновка" до и после атаки БпЛА
В сети появились сравнительные спутниковые фото российской авиабазы "Мариновка" до и после атаки украинских беспилотников. На этих снимках можно разглядеть повреждения.
На фото можно рассмотреть повреждения, нанесенные российской авиабазе в районе поселка Октябрьский под Волгоградом.
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Что показывают спутниковые фото
На снимках можно четко увидеть следы пожара от взрывов топлива и боеприпасов. Видно, что огонь разросся почти на два километра от того места, куда попали беспилотники.
Стоит отметить, что после атаки системы мониторинга пожаров NASA FIRMS показали на авиабазе аж четыре очага пожара.
Как выглядела авиабаза "Мариновка" до и после атаки: видео "Радио Свобода"
Что известно об ударе по "Мариновке"
- Напомним, что ночью 22 августа в Мариновке раздавались сильные взрывы. Источники 24 Канала в СБУ рассказали, что Служба безопасности совместно с ССО поразила там склады с КАБами и топливом.
- Впоследствии OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал первые спутниковые фото после атаки. На них можно увидеть разрушения вокруг ангаров и немного к северу от них.
- Также, по его данным, на момент удара на авиабазе могло стоять 29 самолетов: 14 самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34. В частности именно такое количество вражеской авиации зафиксировали спутники на "Мариновке" 19 августа.