Появились сравнительные спутниковые фото российской авиабазы "Мариновка" до и после атаки БпЛА

В сети появились сравнительные спутниковые фото российской авиабазы "Мариновка" до и после атаки украинских беспилотников. На этих снимках можно разглядеть повреждения.

На фото можно рассмотреть повреждения, нанесенные российской авиабазе в районе поселка Октябрьский под Волгоградом.

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Что показывают спутниковые фото

На снимках можно четко увидеть следы пожара от взрывов топлива и боеприпасов. Видно, что огонь разросся почти на два километра от того места, куда попали беспилотники.

Стоит отметить, что после атаки системы мониторинга пожаров NASA FIRMS показали на авиабазе аж четыре очага пожара.

Как выглядела авиабаза "Мариновка" до и после атаки: видео "Радио Свобода"

Что известно об ударе по "Мариновке"