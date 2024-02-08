Появились указы об увольнении Залужного и назначении Сырского

8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего. Впоследствии появились указы об увольнении Валерия Залужного и назначении Александра Сырского.

Соответствующие указы появились на сайте Президента Украины. Речь идет об указах №58, 59 и 60, принятые в 2024 году. Согласно им Александра Сырского уволили и назначили уже главнокомандующим ВСУ, а Валерия Залужного пока просто уволили без других дальнейших назначений.

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О чем говорится в указах

Начнем с указа №58. В нем говорится об увольнении Александра Сырского с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Уволить генерал-полковника Сырского Александра Станиславовича с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский,

– говорится в документе.

Указ №59 предусматривает увольнение с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А уже Указ №60 – назначение Александра Сырского на должность Главнокомандующего ВСУ. Каждый из этих документов датирован 8 февраля, когда Владимир Зеленский и сообщил об изменениях в военном командовании.



Указы об увольнении и назначении Залужного и Сырского / Скриншот

Зеленский объяснил, почему назначил Сырского

В вечернем обращении глава государства объяснил, почему выбрал именно эту кандидатуру на должность нового главнокомандующего ВСУ. Но сначала он отметил, что 8 февраля провел десятки разговоров. В частности, с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

По его словам, их рассматривают на руководящие должности в украинской армии. Владимир Зеленский отметил, что они будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего – боевого командующего – генерал-полковника Александра Сырского.

Он имеет успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул глава государства.

Глава государства также 8 февраля встретился с Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность за два года защиты и каждую победу. Кроме того, Владимир Зеленский предложил ему оставаться в команде украинского государства и добавил, что будет благодарным, если Валерий Залужный на это предложение согласится.