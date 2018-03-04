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Появились детали чрезвычайной ситуации с самолетом в Запорожье

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Самолет Embraer – 145 (иллюстрация)
Самолет Embraer – 145 (иллюстрация) / Соцсети

Днем 3 февраля в аэропорту Запорожья за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании "Роза Ветров". Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Борисполь – Запорожье.

Об этом сообщает Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

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Отмечается, что на борту самолета в это время находились 37 пассажиров и 4 члена экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас ведется расследование.

По информации "Интерфакс-Украина", причиной чрезвычайной ситуации стало ухудшение погодных условий на всей территории Украины и, в частности, сложные метеорологические условия в самом аэропорту.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в аэропорту Запорожья за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, однако впоследствии выяснилось, что рейс Киев – Запорожье самолетом Embraer - 145 выполняла авиакомпания-партнер.

Теги: Новости Украины авиация Новости Запорожья Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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