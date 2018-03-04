З'явилися деталі надзвичайної ситуації з літаком у Запоріжжі

Удень 3 березня у аеропорту Запоріжжя за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії "Роза Вітрів". Повітряне судно виконувало рейс за маршрутом Бориспіль – Запоріжжя.

Про це повідомляє Національне бюро з розслідування авіаційних подій і інцидентів з цивільними повітряними суднами.

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Зазначається, що на борту літака у цей час перебували 37 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі триває розслідування.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", причиною надзвичайної ситуації стало погіршення погодних умов на всій території України і, зокрема, складні метеорологічні умови в самому аеропорту.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у аеропорту Запоріжжя за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, однак згодом з’ясувалося, що рейс Київ — Запоріжжя літаком Embraer – 145 виконувала авіакомпанія-партнер.