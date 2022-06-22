Появилось новое видео взрыва на складе боеприпасов в Хрустальном: оккупанты чудом выжили

На днях украинские военные прицельным огнем уничтожили оружейный склад и технику противника. Он был расположен в Хрустальном, что на Луганщине.

Случилось это еще 16 июня. Однако только сейчас в сети появилось видео обстрела, снятое оккупантами.

Важно Хочет пожаловаться на "хлопок": губернатор Брянской области пригласил в гости Макрона и Шольца

На обнародованных кадрах видно, как российские захватчики пытаются спрятаться от мощного обстрела. Они утверждают, что украинцы использовали для атаки "Точку-У". Так ли это, неизвестно, однако стоит подчеркнуть, что мирную инфраструктуру города ВСУ не зацепили – их интересовало исключительно уничтожение склада российских боеприпасов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что в этот раз "гастролеры" из России чудом выжили. Но следующая встреча с нашими бойцами точно станет последней для оккупантов.

Взрыв на складе боеприпасов в Хрустальном: смотрите видео

Отметим, что в конце мая в Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.

Российские захватчики несут безумные потери в войне против Украины. По состоянию на 22 июня ВСУ уже ликвидировали 34 230 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 130 российских военных. Эта цифра приблизительная, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

Потери оккупантов в технике

танков – 1 496,

боевых бронированных машин – 3 614,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 182,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 614,

крылатых ракет – 137,

кораблей / катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 543,

специальной техники – 60.

В Генштабе ВСУ сообщают, что наибольшие потери враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях.

Отметим, что в России о своих потерях не рассказывают уже почти три месяца. Последнее официальное известие поступило еще 25 марта. Тогда говорилось о несчастных нескольких тысячах ликвидированных оккупантов. Более реальные данные указывают боевики Донбасса.

Это стоит вашего внимания – ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов: смотрите видео