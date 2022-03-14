Появилось приложение, которое распознает товары оккупанта

После того, как Россия развязала войну с Украиной, в мире отказываются от сотрудничества с ней. Нам тоже необходимо бойкотировать товары агрессора, а чтобы быстрее их обнаруживать создали специальное приложение.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Там призывали не покупать российские товары, чтобы не поддерживать армию агрессора.

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Приложение распознает продукцию по происхождению

По информации Центра противодействия дезинформации, чтобы быстрее определять товары врага, программисты создали приложение, которое сканирует и распознает происхождение продукции не только по штрих-коду, но и по QR-коду.

"Запустив приложение, нужно навести камеру смартфона на штрих-код или QR-код и получить полную информацию о происхождении товара", – говорится в краткой инструкции.

Товары производства России в магазинах распознать очень легко – они промаркированы штрих-кодом, начинающимся с цифр "46". Диапазон цифр в начале кода может быть от "460" до "469".

Отмечается, что "Не покупай российское!" – это всеукраинская гражданская кампания бойкота российских товаров и продукции с 2014 года. Она является продолжением реакции украинцев на войну России против Украины.

Загрузить приложение можно по ссылкам:

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