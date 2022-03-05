Появилось видео боев в Буче под Киевом с высоты птичьего полета

Российские оккупанты не покидают попыток прорваться в Киев, но встречают достойный отпор ВСУ на всех подходах к столице. Одной из горячих точек противостояний стала Буча.

Ожесточенные бои в Буче, которая расположена в 30 километрах от Киева, шли с первых дней войны, сообщает 24 канал. Рашисты беспощадно обстреливали мирный город и даже на время взяли его под контроль. Однако украинские защитники отразили вражеское нападение.

К теме Колонна металлолома: мэр Бучи показал, где ВСУ остановили врага

Сейчас в городе развевается украинский флаг. Однако враг не покидает попыток прорвать нашу оборону. В сети опубликовали видео боев за Бучу, снятое с дрона.

На кадрах видна бронетехника оккупантов, в том числе сожженная, а также последствия российских обстрелов. Когда-то мирный город превратился в поле боя... Однако после победы мы точно отстроим все!

Буча с высоты полета: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!