Перед смертью к нему подошли: появилось видео момента гибели военного преступника Гурциева

Заур Гурциев погиб 29 мая. Он причастен к преступлениям в Мариуполе.

Детали передает 24 Канал.

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Момент гибели Гурциева попал на видео

Как стало известно, Заура Гурциева взорвали в Ставрополе. Это произошло в ночь на 29 мая.

Перед взрывом Заур стоял у подъезда, к нему подошел мужчина с телефоном в руке и сумкой через плечо. Сразу после сближения произошел взрыв. Оба погибли,

– пишут в российских пабликах.

Смотрите видео гибели Гурциева (осторожно, чувствительные кадры!)

Напомним, Гурциев причастен к жестоким бомбардировкам Мариуполя. В 2022-м он возглавлял штаб боевого управления авиацией, фактически руководил воздушной частью российских боев за город.

Гурциев не скрывал того, что гордится своими действиями. Он хвастался, что "сохранил жизнь своим солдатам".

Сохранить жизнь человека подвластно, пожалуй, одному Богу. Но уменьшить риски – это заслуга командира. И я считаю своей главной заслугой, что при выполнении боевых задач я относился к людям как к своим родным и сделал все, чтобы они были живы и здоровы. У меня даже раненых нет ни одного, не говоря о погибших.

Но не говорил, что чувствует по поводу тысяч погибших мариупольцев.

Россияне цинично писали, что Гурциев "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения "Азова".

За руководство воздушной частью операции во время захвата Мариуполя и Авдеевки Гурциев получил многочисленные награды. Его представили к орденам Мужества и "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Родиной" I и II степени, медали Жукова и медали Суворова.

А благодаря путинской программе "Время героев", в которой участвуют российские военные, Гурциев смог попасть во властные коридоры. В сентябре 2024-го он стал заместителем главы Ставрополя.

Во время обучения на "Времени героев" Гурциев говорил, что его интересуют "внешняя политика и действия России в условиях санкций". А особое впечатление на него якобы произвело выступление Медведева.