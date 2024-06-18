Российское судно зашло в Мариуполь: Плетенчук сказал, что это может означать для Украины

Уже два года украинский город-порт Мариуполь находится в оккупации. По сообщению в СМИ, впервые со времен оккупации там заметили российский танкер.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в разговоре с журналистами рассказал, что он не может подтвердить информацию о пребывании военных кораблей оккупантов в Мариуполе. В то же время гражданские суда россиян там присутствуют постоянно.

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Что делают вражеские суда в Мариуполе

Так, Плетенчук добавил, что противник даже пытался сделать порт в Мариуполе удобным для своих кораблей. Оккупанты проводили углубляющие работы, учитывая, что Азовское море – неглубокое, там может быть обмеление. Во время штормов возможно нанесение песка ила, поэтому они это все расчищали.

Представитель ВМС уточнил, что россияне используют Мариуполь, прежде всего, чтобы вывозить награбленное имущество. Это металл, это зерно. Это все, что враг способен вывезти с временно оккупированных территорий на Юге Украины, Запорожской, Донецкой, частично Херсонской областей.

Ранее заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в порту города появился первый танкер с начала оккупации. По его словам, основная цель его появления – поставка дизеля российской армии. Кроме того, это связано с тем, что вот-вот оккупанты должны запустить новую железную дорогу в Мариуполь.