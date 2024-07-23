Уйдет ли Байден на радикальные решения до конца года: ответ военно-политического обозревателя

В России прекрасно понимают, что следующие месяцы до начала выборов в США не будут достаточно мощными для принятия сложных решений со стороны Демократической партии и действующего руководства.

Очевидно, что россияне этим будут пользоваться. Каким образом и что будет с помощью Украине – в разговоре с 24 Каналом поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Как россияне попытаются использовать ситуацию в США

По словам Александра Коваленко, вскоре Джозеф Байден выйдет из предвыборной гонки, и, возможно, сложит президентские полномочия. Тогда Камала Харрис станет вице-президентом и соответственно президентом США на некоторое время.

В этот период не будет принятия каких-то решений такого кардинального, радикального типа со стороны Соединенных Штатов,

– предположил военно-политический обозреватель.

Россия этим будет пользоваться:

чтобы продемонстрировать, что они имеют успех и инициативу в зоне боевых действий;

для политического давления на США с целью навязывания "мирных переговоров".

Чтобы достичь поставленной цели, россияне будут использовать различные рычаги влияния и инструментарии. Следующие месяцы будут гораздо выше, чем планировалось, отметил Коваленко.

Что будет с помощью Украине

Общая стратегия США в контексте помощи Украине базируется не только на моральных принципах. Это в обязательном порядке заложено в бюджет. Есть соответствующие обязательства по финансам и американцы не могут выйти за их пределы. Поэтому серьезных изменений в финансовом плане до инаугурации новоизбранного президента Штатов не может быть. Выделенные 61 миллиард долларов будут продолжать предоставляться Украине.

Финансовый год в Соединенных Штатах заканчивается как раз в период предвыборной борьбы. Возникает вопрос: будет ли разработан "буфер безопасности" на следующий год. Поскольку размер пакетов, которые сейчас поступают в Украину, примерно составляет 250 – 500 миллионов долларов. Наше государство не получало помощь, которая бы превышала 1 миллиард долларов.

Вполне возможно, это делается для того, что на период президентских выборов и до инаугурации была возможность поддерживать Украину пакетами помощи, которые останутся в общем пакете, принятом в 2024 году, и, который уже был вложен в бюджет,

– сказал Коваленко.