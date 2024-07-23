Очевидно, що росіяни цим користуватимуться. У який спосіб та що буде з допомогою Україні – у розмові з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Як росіяни спробують використати ситуацію в США

За словами Олександра Коваленка, невдовзі Джозеф Байден вийде з передвиборчих перегонів, й, можливо, складе президентські повноваження. Тоді Камала Гарріс стане віцепрезидентом і відповідно президентом США на деякий час.

У цей період не буде ухвалення якихось рішень такого кардинального, радикального типу з боку Сполучених Штатів,

– припустив військово-політичний оглядач.

Росія цим буде користуватися:

щоб продемонструвати, що вони мають успіх та ініціативу у зоні бойових дій;

для політичного тиску на США з метою нав'язування "мирних переговорів".

Щоб досягти поставленої мети, росіяни використовуватимуть різні важелі впливу та інструментарії. Наступні місяці будуть набагато вищими, аніж планувалося, зазначив Коваленко.

Що буде з допомогою Україні

Загальна стратегія США у контексті допомоги Україні базується не лише на моральних принципах. Це в обов'язковому порядку закладено в бюджет. Є відповідні зобов'язання щодо фінансів і американці не можуть вийти за їх межі. Тому серйозних змін у фінансовому плані до інавгурації новообраного президента Штатів не може бути. Виділені 61 мільярд доларів продовжуватимуть надаватися Україні.

Фінансовий рік у Сполучених Штатах закінчується якраз в період передвиборчої боротьби. Виникає питання: чи буде розроблений "буфер безпеки" на наступний рік. Оскільки розмір пакетів, які зараз онадходять до України, приблизно складає 250 – 500 мільйонів доларів. Наша держава не отримувала допомогу, яка б перевищувала 1 мільярд доларів.

Цілком можливо, це робиться для того, що на період президентських виборів і до інавгурації була можливість підтримувати Україну пакетами допомоги, які залишаться у загальному пакеті, ухваленому у 2024 році, і, який вже було вкладено в бюджет,

– сказав Коваленко.