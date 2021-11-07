Поймали с поддельными сертификатами вакцинации: в аэропорту "Борисполь" выявили нарушителей

За 2 дня в аэропорту "Борисполь", что неподалеку от Киева, полицейские обнаружили поддельные сертификаты вакцинации. 17 пассажиров пытались путешествовать с нарушениями.

По информации правоохранителей, 5 ноября на территории аэропорта разоблачили семь человек. Все они показали фейковые документы о прививках от COVID-19.

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Поддельные сертификаты в "Борисполе"

На следующий день, 6 ноября, желающих путешествовать с нарушением карантинных ограничений стало больше. В целом выявили 10 человек с поддельными сертификатами о защите от коронавируса.

По всем фактам подделок документов в полиции Киевской области открыли уголовные производства. Каждый случай отдельно будут проверять, если удастся доказать вину пассажиров, им грозит более 57 тысяч гривен штрафа, арест на 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет.

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