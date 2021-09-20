Пока на больничном – уволить нельзя, – Фесенко предположил, уйдет ли Разумков в отставку
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков заявил, что нардепам якобы предлагают по 50 – 100 тысяч за то, чтобы они поддержали его отставку. При этом спикер не объяснил, о какой валюте идет речь.
Ранее депутатам якобы платили в долларах, а не гривнах. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.
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Уволят ли Разумкова в ближайшее время
Он предположил, что никакого подтверждения словам спикера не будет. Очевидно, что Дмитрий Александрович нервничает. Он боится отставки, а ее вероятность существенно возрастает.
Однако пока он на больничном – уволить его нельзя. Поэтому на этой неделе я сомневаюсь, что Разумкова будут увольнять.
Как пояснил политолог, это было бы нарушением трудового права и он мог бы обжаловать решение. Сейчас Разумков инфицирован, поэтому не может участвовать в работе Верховной Рады.
Владимир Фесенко рассказал о возможной отставке спикера: смотрите видео
Увольнение Разумкова: главное
- Дмитрий Разумков направил закон о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии. Это спровоцировало конфликт.
- Впоследствии просто в прямом эфире он поссорился с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
- После этого в СМИ появились слухи о возможной отставке спикера. Зато сам политик заявил, что его это не пугает.
- 20 сентября он обратился к правоохранителям, чтобы те разобрались с возможным подкупом народных депутатов.