Пока из Тростянца эвакуировали людей, оккупанты обокрали станцию скорой
12 марта 2022 , 20:16Читати новину українською
Источник:телеграм Суспільного
В Тростянце, что на Сумщине, удалось эвакуировать людей через "зеленый коридор". В это время оккупанты обокрали местную станцию неотложной скорой помощи.
Соответствующую информацию журналистам рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.
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Во время "зеленого коридора" орки цинично обокрали станцию скорой
12 марта пока из Тростянца эвакуировалось население, военные России обокрали станцию неотложной скорой помощи,
– говорится в сообщении.
В частности Юрий Бова рассказал, что оккупанты украли:
- 5 автомобилей, в том числе – 3 скорой помощи;
- медикаменты;
- а также технику.
"Также совершили нападение на здания городского совета, полиции, дворца детей и юношества", – рассказал городской глава Тростянца.
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