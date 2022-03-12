Пока из Тростянца эвакуировали людей, оккупанты обокрали станцию скорой

12 марта 2022 , 20:16
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Источник:

телеграм Суспільного

В Тростянце, что на Сумщине, удалось эвакуировать людей через "зеленый коридор". В это время оккупанты обокрали местную станцию неотложной скорой помощи.

Соответствующую информацию журналистам рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.

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Во время "зеленого коридора" орки цинично обокрали станцию скорой

12 марта пока из Тростянца эвакуировалось население, военные России обокрали станцию неотложной скорой помощи,
– говорится в сообщении.

В частности Юрий Бова рассказал, что оккупанты украли:

  • 5 автомобилей, в том числе – 3 скорой помощи;
  • медикаменты;
  • а также технику.

"Также совершили нападение на здания городского совета, полиции, дворца детей и юношества", – рассказал городской глава Тростянца.

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Автор: Діана Квасневська