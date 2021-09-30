Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, мы уже увидели не одну избирательную кампанию и различных политиков.

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Второй срок Зеленского

На вопрос о том, верит ли Разумков во второй срок Зеленского, он не дал однозначного ответа.

Пока верил в то, что президент другого не говорил. В предвыборной программе было написано об одном сроке. Я считаю, что это правильно,

– заявил спикер парламента.

Обратите внимание! Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Разумков заверил, что с процессом не будет медлить.

Разумков отметил, что когда некий гипотетический президент получает власть, то примерно внутри своего срока он начинает думать о следующем. Обдумывание такой идеи отрицательно влияет на эффективность его деятельности.

"Ты перестаешь быть государственником, если до этого им был, и становишься политиком", – заявил Разумков.

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По мнению спикера, деятель начинает думать о том, как улучшить свой рейтинг и что необходимо сделать, чтобы люди захотели снова его выбрать.

Из-за этого у государства есть не 5 лет для выполнения поставленных задач, а примерно 3.

Второй срок Зеленского: что известно