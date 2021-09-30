Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, ми вже побачили не одну виборчу кампанію й різних політиків

До теми Якщо Зеленський піде на другий термін, він виграє, – Кравчук

Другий термін Зеленського

На запитання про те, чи Разумков вірить у другий термін Зеленського, він не дав однозначної відповіді.

Поки що вірив в те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. Я вважаю, що це правильно,
– заявив спікер парламенту.

Другий термін Зеленського: що відомо

  • Коли Володимир Зеленський йшов на перший термін президентства, то говорив лише про одну каденцію. Згодом він наголосив, що може подумати й про другу каденцію.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у березні заявив, що проситиме Зеленського йти на другий термін.
  • Вже у вересні Зеленський зазначив, що хоче виконати все, що обіцяв у першій каденції та "поїхати відпочивати".