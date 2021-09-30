Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, ми вже побачили не одну виборчу кампанію й різних політиків
До теми Якщо Зеленський піде на другий термін, він виграє, – Кравчук
Другий термін Зеленського
На запитання про те, чи Разумков вірить у другий термін Зеленського, він не дав однозначної відповіді.
Поки що вірив в те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. Я вважаю, що це правильно,
– заявив спікер парламенту.
Другий термін Зеленського: що відомо
- Коли Володимир Зеленський йшов на перший термін президентства, то говорив лише про одну каденцію. Згодом він наголосив, що може подумати й про другу каденцію.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у березні заявив, що проситиме Зеленського йти на другий термін.
- Вже у вересні Зеленський зазначив, що хоче виконати все, що обіцяв у першій каденції та "поїхати відпочивати".