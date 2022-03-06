Пока "кто-то" боится закрывать небо: уничтожены уже более 90 самолетов и вертолетов, – Резников
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Враг продолжает нести потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране.
По его словам, нескольких вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на будущем военном трибунале.
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Пока кто-то боится закрывать небо над Украиной – наша армия делает свое дело и уничтожает врага,
– заявил министр обороны.
Он добавил, что наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен.
"В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", – сказал Резников.
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