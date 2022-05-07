Пока Лукашенко у власти – нападение на Украину может быть, – белорусский оппозиционер

В последние несколько недель эксперты обсуждают вероятность наступления белорусских войск на Украину. Хотя Александр Лукашенко не давал такого приказа, подобный риск остается.

В общем, риск нападения Беларуси на Украину будет существовать столько, сколько Лукашенко будет у власти. Об этом 24 канала заявил белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка.

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Он подчеркнул, что на 7 мая большая часть военных вооруженных сил Беларуси находится на границе с Украиной.

Пока Лукашенко у власти, такое нападение всегда может быть, всегда будет угроза для Украины,

– заявил Франак.

В то же время, заметим, что Россия продолжает активно использовать военную инфраструктуру Беларуси для атаки на Украину. Речь идет, в частности, об аэродромах, откуда вылетали самолеты для бомбардировки Украины.

Кроме того, именно на территорию Беларуси отступили российские захватчики после поражения в Киевской области, а еще оттуда российские мародеры отправляли похищенные у гражданского населения вещи.

Франак Вячорка об угрозе из Беларуси: смотрите видео

Войска Беларуси и война в Украине: что важно знать

С территории Беларуси российские войска наносят ракетные удары по украинским городам и селам. Первая из них улетела в 6:20 первого дня полномасштабной войны – 24 февраля.

Сейчас по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, армия Беларуси пока не планирует вести наступательные действия. В то же время, там продолжают готовить силы реагирования.

4 мая в белорусской армии началась внезапная проверка готовности сил реагирования. При этом один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал войну в Украине и заявил, что он не думал, что российская так называемая "спецоперация" затянется таким образом.

Белорусский диктатор утверждает, что Беларусь никому не угрожает. Он даже заявил, что "Запад может спать спокойно".

3 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Диктаторы обсудили, в частности, действия российских войск в войне против Украины.

Обратите внимание, что проект "Беларускі Гаюн" отслеживает передвижение военной техники по дорогам Беларуси. Учредители инициативы подсчитали, что всего за 70 дней войны с территории Беларуси российские захватчики выпустили не менее 671 ракеты.