Пока Медведчук под арестом: Шуфрич стал владельцем канала "Первый независимый"

Нестор Шуфрич стал владельцем канала "Первый независимый". Политик заявил, что он сделал это по просьбе журналистов, которые там работают. Теперь Шуфрич обещает защищать этот телеканал.

Одиозный нардеп также заявил, что подписал согласие на невмешательство в редакционную политику. Кроме того, Нестор Шуфрич заявил, что не имеет никаких финансовых связей с Россией, поэтому "обвинить его в терроризме" будет невозможным.

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Шуфрич традиционно пожаловался на власть

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявил, что СБУ оказывает давление на журналистов телеканала, а власть просто закрывает на это глаза. Поэтому и политик решил стать владельцем канала "Первый независимый", чтобы защитить его. Также одной из причин стал конфликт с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Рассчитывать на Верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря и раньше не сильно приходилось, хотя, так как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Однако считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была,

– заявил Шуфрич

Кроме того, народный депутат пожелал своим новым подчиненным "честных и смелых" репортажей. Однако тот факт, что Нестор Шуфрич вместе с каналом получил контрольный пакет санкций, решили не упоминать.

Блокировка каналов Медведчука: главное

2 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Из – за этого прекратили вещание телеканалы, которые ему принадлежали – ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Бывшие работники этих телеканалов якобы объединились и создали телеканал "Первый независимый".

Через час после начала вещания канал заблокировали провайдеры.

СБУ направила Нацсовету предупреждение об этом телеканале, который может представлять потенциальную угрозу Украине.

Текст публикации пресс-службы Шуфрича

"Сегодня принял предложение от журналистов группы телеканала "Первый независимый" присоединиться к совладельцам с мажоритарной акцией. Сразу подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива.

Конфликт телеканала "Первый независимый" с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который поставил под сомнение прозрачность собственности, побудил меня принять это решение.

Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и отключения электросетей их контрагентов, что обеспечивает передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов выполнять свою работу полностью, а также давление на свободу слова.

Осознал все риски связанные с этим решением. К сожалению, сегодня рассчитывать на верховенство права в Украине не нужно. Честно говоря, раньше никогда не было много, хотя, с этого момента, пожалуй, никогда не было. Тем не менее, я считаю своим гражданским долгом поддержать команду журналистов в их стремлении говорить правду, какой бы она ни была.

Сразу хочу отметить, что у меня нет финансовых интересов с Россией, нельзя будет сделать из меня террориста!

Желаю журналистам смелых, высокомерных репортажей на основе проверенной и честной информации. Пусть в ваших новостях всегда доминируют три точки зрения: каждая из сторон и независима.

Слушания должны оценивать не власть, не оппозиционные политики, а наши граждане, которые будут главными бенефициарами того, что происходит в Украине.

Удачи вам! Вот вам! Полный вперед!", – Нестор Шуфрич.