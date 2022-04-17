Пока нет стопроцентного варианта, – Зеленский о ситуации со спасением Мариуполя

Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой. Однако каждый день ищут решение, чтобы деблокировать город.

Об этом президент сообщил во время своего видеообращения вечером 16 апреля, сообщает 24 канал.

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Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там, в Мариуполе,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что повлиять на это можно только двумя путями:

либо партнеры немедленно дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты – это позволит снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его;

либо переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

Каждый день ищут решение

Президент подчеркнул, что не было еще ни одного дня с начала блокады, чтобы власть не искала решения. Военное или дипломатическое – какое угодно.

Чтобы спасти людей, но найти это решение очень сложно. Пока ни одного полностью реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса.

– объяснил политик.

"Хотя мы слышали намерения от тех, кто хотел помочь и кто действительно пользуется международным авторитетом, но ни один пока не реализовался", – указал он.

Зеленский не бросит Мариуполь

Владимир Зеленский заверил, что не оставит попыток спасти Мариуполь.

И каждый день либо я, либо Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, либо другие военные, либо руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день,

– подытожил глава государства.

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Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео