Пока о начале увольнения Резникова говорить рано, – нардеп

5 февраля 2023 года состоялось заседание политической фракции "Слуга народа", составляющей большинство в парламенте и имеющих права коалиции. Предварительно речь шла о возможных перестановках в Правительстве.

Об этом в эфире 24 канала заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. Он отметил, что это было внутреннее заседание фракции без участия каких-либо кандидатов на возможные новые должности.

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По словам Вениславского, преждевременно говорить, что процедурные моменты уже начались.

Я хочу напомнить, что министр обороны назначается Верховной Радой по представлению президента. Это право президента,

– подчеркнул Федор Вениславский.

"На данный момент в наш профильный комитет, который должен предварительно рассматривать кандидатуры на должность министра и заслушивать отчет при увольнении, – никаких представлений не поступало. Поэтому сказать, что уже процедура возможных перестановок в Правительстве, в Министерстве обороны началась – преждевременно", – объяснил народный депутат.

Он рассказал, что идут дискуссии, пока не формализованные в соответствующие процедуры, предусмотренные Конституцией Украины.

Почему тема выносилась в общественное пространство

"Мы демократическая страна, граждане должны знать о том, какие возможны перестановки в правительстве", – подчеркнул Вениславский.

Народный депутат добавил, что причиной также есть определенные события в Министерстве обороны Украины. По его словам, министр несет персональную политическую ответственность за деятельность Министерства обороны. Именно поэтому есть определенная логика в возможных ротациях.

Что известно о возможных изменениях