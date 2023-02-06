Пока о начале увольнения Резникова говорить рано, – нардеп
5 февраля 2023 года состоялось заседание политической фракции "Слуга народа", составляющей большинство в парламенте и имеющих права коалиции. Предварительно речь шла о возможных перестановках в Правительстве.
Об этом в эфире 24 канала заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. Он отметил, что это было внутреннее заседание фракции без участия каких-либо кандидатов на возможные новые должности.
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По словам Вениславского, преждевременно говорить, что процедурные моменты уже начались.
Я хочу напомнить, что министр обороны назначается Верховной Радой по представлению президента. Это право президента,
– подчеркнул Федор Вениславский.
"На данный момент в наш профильный комитет, который должен предварительно рассматривать кандидатуры на должность министра и заслушивать отчет при увольнении, – никаких представлений не поступало. Поэтому сказать, что уже процедура возможных перестановок в Правительстве, в Министерстве обороны началась – преждевременно", – объяснил народный депутат.
Он рассказал, что идут дискуссии, пока не формализованные в соответствующие процедуры, предусмотренные Конституцией Украины.
Почему тема выносилась в общественное пространство
"Мы демократическая страна, граждане должны знать о том, какие возможны перестановки в правительстве", – подчеркнул Вениславский.
Народный депутат добавил, что причиной также есть определенные события в Министерстве обороны Украины. По его словам, министр несет персональную политическую ответственность за деятельность Министерства обороны. Именно поэтому есть определенная логика в возможных ротациях.
Что известно о возможных изменениях
- Генерал-майор Кирилл Буданов, являющийся сейчас начальником ГУР, возглавит Министерство обороны. Кого рассматривают на его место – пока неизвестно. Слухи о том, что в Министерстве обороны планируются кадровые изменения, официально подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- Соответствующее решение об увольнении Резникова должен принять президент Владимир Зеленский. Об этом сам министр сообщил во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что ни один чиновник "не вечен в кресле".