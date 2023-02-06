Про це в ефірі 24 каналу заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський. Він зазначив, це було внутрішнє засідання фракції без участі будь-яких кандидатів на можливі нові посади.

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За словами Веніславського, передчасно говорити, що процедурні моменти вже розпочалися.

Я хочу нагадати, що Міністра оборони призначає Верховна Рада за поданням президента. Це право президента,

– наголосив Федір Веніславський.

"На цей момент до нашого профільного комітету, який має попередньо розглядати кандидатури на посаду міністра й заслуховувати звіт при звільненні, – ніяких подань не надходило. Тому сказати, що вже процедура можливих перестановок в Уряді, в Міністерстві оборони розпочалася – передчасно", – пояснив народний депутат.

Він розповів, що йдуть дискусії, які поки що не формалізовані у відповідні процедури, що передбачені Конституцією України.

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"Ми демократична країна, громадяни мають знати про те, які можливі перестановки в Уряді", – акцентував Веніславський.

Народний депутат додав, що причиною також є певні події в Міністерстві оборони України. За його словами, міністр несе персональну політичну відповідальність за діяльність Міністерства оборони. Саме тому є певна логіка в таких можливих ротаціях.

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