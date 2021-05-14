Израиль однажды садился за стол переговоров с террористами в 1993 году, чтобы решить конфликт на Ближнем Востоке и обеспечить палестинцам возможность строить собственную страну. Однако освобожденные палестинцы начали резко нищать, и это вызвало волну радикализма.

Именно тогда и "подняли головы" движение ХАМАС и "Исламский джихад". Об этом рассказал Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора". Он добавил, что они сразу вернулись к идее существования Палестины не вместе с Израилем, а вместо него.

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Журналист объяснил, что с тех пор и начались постоянные террористические акты и обстрелы израильтян. И что важно, как он добавил, ракеты палестинцы получают от Ирана и России. Более того, ХАМАС встречают в Москве с распростертыми объятиями.

О палестинских террористах

С тех пор, по словам Печия, Израиль привык жить в квартирах, где обязательно есть отдельная бетонная комната без окон, вместо бомбоубежища, а сводки о терактах стали обыденностью.

"Палестинские же террористы совсем не хотят строить успешную страну. Они вогнали в ужас даже своих же сограждан. Террористам выгодно, чтобы население жило в нищете", – считает Печий.

Закончится ли это противостояние? Увы, но пока в Палестине правят террористы – нет. Потому что их власть возможна только при открытой войне и нищем населении,

– добавил журналист.

Он подчеркнул, что террористы построили ужасную систему социальной помощи – если в палестинской семье кто-то погибает в борьбе с евреями, их засыпают деньгами.

"Как вы понимаете, погибать за эфемерную идею – иногда единственный путь, чтобы обеспечить будущее детей", – подытожил Печий.

Справка. Всего за несколько дней палестинская террористическая организация ХАМАС и исламский джихад выпустили по Израилю почти 2 000 ракет. В ответ израильский ЦАХАЛ уничтожил более 600 целей, включая военные объекты и объекты палестинских властей.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАСа: основное

В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

После этого начались массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина сообщают о жертвах.

Полный видеоблог "Теории заговора" за 14 мая: смотрите видео