Ізраїль одного разу сідав за стіл переговорів із терористами у 1993 році, щоби розв'язати конфлікт на Близькому Сході й забезпечити палестинцям можливість будувати власну країну. Однак звільнені палестинці почали різко убожіти й це викликало хвилю радикалізму.

Саме тоді й "підняли голови" рух ХАМАС і "Ісламський джихад". Про це розповів Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора". Він додав, що вони одразу повернулися до ідеї існування Палестини не разом з Ізраїлем, а замість нього.

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Журналіст пояснив, що відтоді й почались постійні терористичні акти й обстріли ізраїльтян. І що важливо, як він додав, ракети палестинці отримують від Ірану й Росії. Ба більше, ХАМАС зустрічають у Москві з відкритими обіймами.

Про палестинських терористів

Відтоді, за словами Печія, Ізраїль звик жити у квартирах, де обов'язково є окрема бетонна кімната без вікон, замість бомбосховища, а зведення про теракти стали буденністю.

"Палестинські ж терористи зовсім не хочуть будувати успішну країну. Вони увігнали в жах навіть своїх же співгромадян. Терористам вигідно, щоби населення жило в злиднях", – вважає Печій.

Чи закінчиться це протистояння? На жаль, але поки в Палестині правлять терористи – ні. Адже їхня влада можлива тільки при відкритій війні і злиденному населенні,

– додав журналіст.

Він наголосив, що терористи побудували жахливу систему соціальної допомоги – якщо в палестинській родині хтось гине в боротьбі з євреями, їх засипають грошима.

"Як ви розумієте гинути за ефемерну ідею – іноді єдиний шлях, щоби забезпечити майбутнє дітей", – підсумував Печій.

Довідка. Усього за кілька днів палестинська терористична організація ХАМАС і ісламський джихад випустили по Ізраїлю майже 2 000 ракет. У відповідь ізраїльський ЦАХАЛ знищила понад 600 цілей, включаючи військові об’єкти й об’єкти палестинської влади.

Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС: основне

У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.

Після цього почалися масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина повідомляють про жертв.

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