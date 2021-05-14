Поки в Палестині правлять терористи, протистояння не закінчитися, – Печій
Ізраїль одного разу сідав за стіл переговорів із терористами у 1993 році, щоби розв'язати конфлікт на Близькому Сході й забезпечити палестинцям можливість будувати власну країну. Однак звільнені палестинці почали різко убожіти й це викликало хвилю радикалізму.
Джерело:24 канал
Саме тоді й "підняли голови" рух ХАМАС і "Ісламський джихад". Про це розповів Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора". Він додав, що вони одразу повернулися до ідеї існування Палестини не разом з Ізраїлем, а замість нього.
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Про палестинських терористів
Відтоді, за словами Печія, Ізраїль звик жити у квартирах, де обов'язково є окрема бетонна кімната без вікон, замість бомбосховища, а зведення про теракти стали буденністю.
"Палестинські ж терористи зовсім не хочуть будувати успішну країну. Вони увігнали в жах навіть своїх же співгромадян. Терористам вигідно, щоби населення жило в злиднях", – вважає Печій.
Чи закінчиться це протистояння? На жаль, але поки в Палестині правлять терористи – ні. Адже їхня влада можлива тільки при відкритій війні і злиденному населенні,
– додав журналіст.
Він наголосив, що терористи побудували жахливу систему соціальної допомоги – якщо в палестинській родині хтось гине в боротьбі з євреями, їх засипають грошима.
"Як ви розумієте гинути за ефемерну ідею – іноді єдиний шлях, щоби забезпечити майбутнє дітей", – підсумував Печій.
Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС: основне
- У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
- Після цього почалися масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина повідомляють про жертв.
Повний відеоблог "Теории заговора" за 14 травня: дивіться відео
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