Пока российских побед не видно: будет ли Лукашенко вводить свои войска в Украину
Угроза наступления со стороны Беларуси остается реальной. Впрочем, Александр Лукашенко не торопится вводить свои войска на территорию Украины.
Тактика белорусского диктатора очень проста. Он ее неоднократно демонстрировал и в начале активной фазы, и в последующих беседах с Владимиром Путиным. Об этом 24 Канала сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
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По словам Ягуна, речь идет о том, что Россия должна продемонстрировать успехи на фронте. "Возьмите Киев – тогда мы вмешаемся, чтобы вам помочь" – это логика белорусской стороны.
Когда нет успехов на фронте, какой смысл тратить беларусскую армию? Это их логика, и нам она подходит. Никто не собирается их демонстративно провоцировать, хотя российские спецслужбы время от времени пытаются совершать определенные действия на границе, чтобы спровоцировать ответных белорусов.
– подчеркнул генерал-майор.
Он подчеркивает, что сейчас мы держим паритет. "Да, мы держим значительное количество, в то же время не видим возможности их наступления. Поэтому пока эту тему можем отложить", – подытожил Виктор Ягун.
Как Россия пытается использовать Беларусь
- Беларусь помогает России готовить личный состав оккупантов для участия в войне против Украины. Правда, Минск не сможет перекрыть все потребности российских захватчиков.
- По словам военного эксперта Петра Черника, как бы украинцы ни относились к Беларуси, нельзя ее недооценивать. С 1991 года белорусы уделяли достаточно внимания собственному войску. Поэтому сейчас система подготовки у них находится хоть и на советский лад, но на достаточно высоком уровне.
- Россияне действуют абсолютно логично, считает Черник, ведь используют весь потенциал небольшой белорусской армии и их учебно-материальную базу. Пренебрегать этим нельзя.
- Как отметил военный эксперт, Россия действительно использует белорусские возможности, чтобы пополнить собственный запас техники. Однако восстановить его на довоенный уровень в ближайшее десятилетие оккупанты точно не смогут. Уж слишком значительные потери российские захватчики понесли в войне против Украины.
- "В тех объемах это невозможно. На войне уничтожено уже за 3500 танков. Это огромная цифра. В Афганистане СССР потерял 147 танков. Полностью перекрыть потребности России Беларусь не сможет. Но какую-то часть – да", – считает Черник.