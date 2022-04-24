"Пока сомневаетесь, Россия убивает наших женщин и детей": посол Украины раскритиковал Германию

Россия продолжает цинично убивать мирных жителей. Оккупанты уносят жизнь и у наших женщин и детей.

В то же время, Германия до сих пор осторожна и не принимает жестких решений. Действия государства подверг критике посол Украины Андрей Мельник.

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Мельник раскритиковал Германию за колебания

По его словам, пока Германия колеблется, оккупанты продолжают убивать.

Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, Россия ежедневно убивает новых украинских женщин и детей,

– подчеркнул Мельник.

Во время ракетных обстрелов в Одессе 23 апреля скончалась молодая мама с 3-месячной дочерью. "О, ты не хочешь ядерной войны? Хорошо", – раскритиковал Германию посол.

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