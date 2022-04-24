Водночас Німеччина досі обережна та не ухвалює жорстких рішень. Дії держави розкритикував посол України Андрій Мельник.

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Мельник розкритикував Німеччину за вагання

За його словами, поки Німеччина вагається, окупанти продовжують вбивати.

Поки ви 8 тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, Росія щодня вбиває нових українських жінок і дітей,

– наголосив Мельник.

Під час ракетного обстрілу в Одесі 23 квітня померла молода мама з 3-місячною донькою. "О, ти не хочеш ядерної війни? Добре", – розкритикував Німеччину посол.

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