"Пока танки и самолеты не начнут движение": Блинкен до сих пор надеется на дипломатию с Россией
20 февраля 2022 , 16:34Читати новину українською
Источник:"РИА Новости"
В США продолжают придерживаться четкой позиции относительно ситуации в Украине. Там заявляют, что сделают все возможное, чтобы не допустить эскалации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что дипломатические усилия продолжаются. По его словам, это будет продолжаться "пока танки и самолеты не начнут движение".
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Встреча с Лавровым
При этом Блинкен подчеркнул, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым по-прежнему в силе.
Госсекретарь США также отреагировал на то, что Россия и Беларусь решили продолжить военные учения возле границ Украины. По его словам, это вызывает волнение.
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