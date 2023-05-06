Пока в большинстве областей тревога: Россия вывела 4 надводных ракетоносителя в Черное море

В Черном море россияне увеличили свою корабельную группировку, выведя 4 ракетных носителя крылатых ракет. Поэтому угроза атаки с моря очень высока.

По оценкам Оперативного командования "Юг" возможен суммарный залп ракет "Калибр" до 32 единиц. Поэтому если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях.

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Какая ситуация в Черном море

В ОК "Юг" отметили, что на фоне активности стратегической авиации россиян вывод ракетоносителей в Черное море означает высокую вероятность вражеских атак. Поэтому украинцев призывали соблюдать правила безопасности.

На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

– отметили в ОК "Юг".

Стоит отметить, что на 23:20 в воздухе находятся российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые в основном являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22. Активность авиации стала причиной объявления воздушной тревоги по всем регионам, кроме западных областей.

Также есть сообщения о взрывах. В частности, речь идет о Константиновке в Донецкой области и Шосткинском районе Сумской области. В преддверии взрывов слышали и жители Днепра.

Важно! Каждый день Россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и т.д. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно. Также невозможно предположить, куда могут упасть обломки вражеских ракет или дронов после успешной работы сил ПВО.

Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из проверенных источников.