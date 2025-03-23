Пока Венгрия обвиняет Украину, Орбана ждет неприятный сюрприз

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине якобы нарушаются права венгерского нацменьшинства. Он пригрозил, что пока не произойдут изменения в этом вопросе, Киеву не стоит ожидать прогресса по вступлению в Евросоюз. Однако венгерским властям сейчас стоит сосредоточиться на внутренних вопросах.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что мотивация Петера Сийярто является простой и понятной, если исходить из позиции Будапешта относительно Кремля и президента США Дональда Трампа. Также для власти Виктора Орбана складывается непростая ситуация из-за роста популярности оппозиционеров.

Читайте также В Венгрии заявили, что Украина должна стать "буферной зоной" между Россией и ЕС

Это услуга России

Постернак заметил, что заявление Сиятро о том, что Украина якобы до сих пор не восстановила права венгерского меньшинства, которые были отменены в 2015 году, связана с его желанием угодить Москве.

Это услуга России, в частности, за поставки дешевых энергоносителей. Также желание Венгрии маневрировать с помощью Кремля на международной арене,

– подчеркнул он.

Еще одна причина – сделать услугу Дональду Трампу, который получил через Венгрию успешный инструмент влияния изнутри на позицию Евросоюза.

Обратите внимание! Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что пока не изменится ситуация в Украине относительно прав венгерского меньшинства, не может быть продвижения в вопросе ее членства в ЕС. Он отметил, что украинская политика в отношении меньшинств является "неприемлемой и явно противоречит общим европейским нормам и принципам".

Сейчас, по словам политтехнолога, поднимается вопрос о задействовании 5-й статьи Лиссабонского договора, которая предусматривает наказание для страны, отступившей от общих европейских ценностей.

Поэтому Венгрия может стать первой страной в истории Европейского Союза в отношении которой терпение Брюсселя лопнет и против нее будут введены ограничения, предусмотренные учредительными договорами ЕС. Они должны быть направлены на спасение сотрудничества в сфере безопасности перед потенциальной угрозой со стороны России,

– отметил он.

Также толчком для такого поведения Венгрии является торг с Брюсселем по средствам, которые были заморожены еще с ковидных времен. Позже Брюссель обвинил Будапешт в отходе от демократии, ведь Орбан, по мнению Постернака, построил в Венгрии мафиозное государство и поэтому ЕС некомфортно с ним взаимодействовать.

Существенным рычагом в отношениях Венгрии и ЕС является то, что согласно социологическим опросам, в стране растет популярность оппозиционной партии "Тиса", которая по рейтингам даже опережает партию Орбана "Фидес".

"Это неприятный сюрприз для Орбана, который находится у власти в Венгрии с 2010 года", – подчеркнул он.

Орбан ищет нового "врага"

В перспективе Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса", как предположил политтехнолог, имеет все шансы победить на выборах и свергнуть мафиозную конструкцию власти и медийную машину пропаганды, которая позволяет Орбану влиять преимущественно на сельского избирателя. Благодаря этому "Фидес" длительное время побеждала на выборах.

Поэтому Орбан объявил опрос по вступлению Украины в ЕС, создавая образ нового "врага". Если раньше этим "врагом" был Джордж Сорос, то Орбан хочет назначить новым – украинскую власть, которая якобы нарушает права венгерского меньшинства,

– отметил Олег Постернак.

Однако Украина приложила немало усилий, чтобы найти компромисс с венгерской стороной. В 2023 году были внесены изменения в законодательство о национальных меньшинствах, которые предоставили венграм в Украине определенные исключения, и они уже действуют. Об этом Владимир Зеленский говорил на встрече с Орбаном, а глава ОПУ Андрей Ермак с Сийярто, когда они встречались в Закарпатье.

Поэтому, по его мнению, венгерской власти надо быть честной в отношениях с другими европейскими странами, а также со своим населением.