Пока Запад Украины засыпает снегом, в Крыму – плюсовый температурный рекорд

В Крыму 7 декабря воздух прогрелся до рекордных плюсовых температур. На временно оккупированном полуострове говорят, что это максимальные показатели за весь период метеонаблюдений.

Об этом СМИ сообщила руководитель Гидрометцентра оккупированного Крыма Татьяна Любецкая. Она отметила, что температура воздуха в Симферополе – +21,4.

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Предыдущий максимум зафиксировали в 2008 году

Последний раз максимум был зафиксирован в 2008 году – 19,4 градуса. Перекрыт абсолютный максимум за большой период наблюдений с 1916 года,

– сказала Любецкая.

Синоптики говорят, что такая практически летняя погода в декабре продержится недолго. Уже 8 декабря полуостров накроет похолодание. Сначала температура снизится до +13, а 9 декабря – еще до +7.

В ночь на 1 декабря на полуострове падал снег

Потепление на полуостров пришло после холодной субботы и воскресенья, в течение которых падали дожди. А на предыдущей неделе в Крыму даже выпал снег.

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Какую погоду обещают в Украине 8 декабря:

Западные области продолжит засыпать снегом. Здесь будет морозно – столбики термометров опустятся ниже нуля на несколько градусов.

Без осадков – на Востоке, а также на Закарпатье.

На остальных украинских территориях – мокрый снег с дождем или просто ливни.

В южных областях – достаточно тепло, воздух прогреется даже до +10.

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