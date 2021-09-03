Пока Зеленский в США, – в DEJURE объяснили, кто тормозит реформу Конституционного Суда

Профкомитет Верховной Рады отклонил утвержденные изменения для реформы Конституционного суда. Что интересно, именно команда Зеленского "дает заднюю".

Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, комитет по правовой политике и правосудию отменил поправки, пока Зеленский еще не вернулся из США.

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У Зеленского противодействуют реформе суда

Жернаков считает, что у Зеленского была попытка реформировать Конституционный Суд. Законопроекты действительно прогрессивны. Однако во внутри офиса Президента, и во власти политсилы "Слуга народа" противостоят реформе суда.

Есть силы внутри власти, которые не хотят судебной реформы. Они активно ей противодействуют. Таким образом выставляют Зеленского и всю страну неблагонадежной,

– пояснил председатель правления.

По словам Жернакова, есть те, кто активно работают над тем, чтобы судебная реформа провалилась. Противодействие заключается прежде всего в обжаловании. "Я думаю, мы увидим еще немало негативных сигналов", – уверен юрист.

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Кто может тормозить судебную реформу

Жернаков отметил, что силы в Офисе Президента, которые саботируют, напрямую связаны с Андреем Портновым. Именно Портнов, отметил председатель правления, является "архитектором" судебной системы, которую Украина сейчас пытается реформировать.

Кто такой Андрей Портнов? Андрей Портнов Андрей Портнов известен тем , что был нардепом и членом команды беглого президента Виктора Януковича, ведь некоторое время возглавлял его администрацию. В СМИ была информация, что Портнов причастен к разработке диктаторских законов 16 января 2014 года. В период Евромайдана Портнов бежал в Россию и был объявлен в розыск, а впоследствии переехал в Австрию. В Украину политик вернулся весной 2019 года.

"Здесь нет никакой тайны. Это все вещи связанные с судами. Татаров отвечает за реформу или направление органов правопорядка. Господин Смирнов отвечает за судебную реформу и у него есть фотография с Портновым в фейсбуке", – сообщил юрист.

Президент пообещал Байдену реформу

Жернаков не понимает, для чего Владимиру Зеленскому отменять правки для судебной реформы. Особенно когда президент пообещал Джо Байдену осуществить судебную реформу.

Зеленский пообещал, что судебная реформа будет осуществлена в соответствии с лучшими международными практиками. Теперь реформа "откатывается",

– подчеркнул председатель правления.

Юрист отметил, что Украина в глазах и собственных граждан, и ключевых международных партнеров становится страной, где не выполняют собственные обязательства.

Ответственность на президенте, – Жернаков

Жернаков считает, что ответственность несет президент. Ситуация с реформой может отразиться на рейтингах и репутациях Зеленского.

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"Люди, которых он (Зеленский – 24 канал) отобрал, не выполняют обещанные реформы. Депутаты Зеленского "валят" в Верховной Раде, пока его нет. Очень жаль, что мы снова ходим кругами и сначала обещаем одно, а потом представители президентской партии делают совершенно другое", – рассказал Жернаков.

Председатель правления Фонда DEJURE о борьбе с судебной реформой: смотрите видео