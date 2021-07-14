Монастырский показал себя независимым, – Корниенко о вероятном преемнике Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Его преемником может стать нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский. Его связывают со скандальным министром, однако на самом деле нардеп показал себя независимым.

Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, сам Денис Монастырский публично отрицал связь с Арсеном Аваковым.

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"Он точно говорил, что до парламента был очень бегло знаком с Аваковым. Понятно, что в парламенте ему пришлось работать с профильным министром. Я не думаю, что здесь есть какая-то существенная аффилиация", – отметил Корниенко.

Монастырского начали подозревать в связи с Аваковым в частности из-за того, что он был экспертом Украинского института будущего. Дело в том, что эта структура связана с Антоном Геращенко – заместителем Арсена Авакова. Корниенко подтвердил информацию о работе в институте, однако не связывает это с отношениями политиков.

Здесь можно выстраивать конспирологию, но Денис Анатольевич проявил себя независимым от всех председателем комитета,

– заверил Корниенко.

Он подчеркнул, что Монастырский зависим только от курса политпартии, принципов и различных идей, которые политсила продвигала. "В частности, он один из тех, кто взял на себя достаточно непростую тему, довел ее до финала и мы проголосовали. Это законопроект о военных преступлениях", – добавил председатель партии.

Денис Монастырский попал в Раду в 2019 году от партии "Слуга народа". Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Александр Корниенко в эфире программы "Что это было?": смотрите видео

Отставка Авакова: коротко

Арсен Аваков заявил о том, что уходит с должности главы МВД, опубликовав соответствующее заявление. Это произошло 13 июля.

Президент Владимир Зеленский предложил, чтобы нардеп Денис Монастырский заменил Авакова на посту.

Монастырский сразу же сообщил, что принял предложение.

За отставку Авакова в Раде будут голосовать 15 июля. В то же время за назначение Монастырского – уже на следующий день.

Провалы Авакова на посту / инфографика 24 канала