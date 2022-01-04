Показывал нецензурные жесты и ругался: в Мариуполе мужчина угрожал украиноязычному бармену

4 января 2022 , 13:28
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Источник:

УНИАН

В Маруполе пьяный мужчина устроил скандал в местном заведении. Ему не понравилось, что бармен говорила на украинском языке.

Местный житель никак не мог успокоиться. Поэтому на улице с мужчиной уже общалась полиция.

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По словам очевидцев, посетителю не понравилось, что барм говорит по-украински. Именно поэтому он устроил скандал.

На видео заметно, как мужчина возмущается, активно жестикулирует, угрожает барму и много матерится. Более того, он также не реагировал на попытки успокоить его.

Смотри, сюда, бл***, еб***! Кто ты такая, что ты смотрела! Что вы мне пиз***? Я на заведение напишу (неразборчиво – 24 канал),
– кричал дебошир.

Когда он увидел, что люди снимают поведение на камеру, то показал им средний палец.

Рядом с нарушителем порядка всегда была женщина. Посетители предположили, что это его жена и посочувствовали ей.

В телеграме "Новости.LIVE" написали, что пользователи соцсетей нашли его страницу в фейсбуке, однако после скандала он ее удалил. По непроверенной информации, дебошир "очень любит президента России".

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На сайте полиции Мариуполя не появлялась информация о нарушителе.

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Автор: Діана Квасневська