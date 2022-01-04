Показывал нецензурные жесты и ругался: в Мариуполе мужчина угрожал украиноязычному бармену

В Маруполе пьяный мужчина устроил скандал в местном заведении. Ему не понравилось, что бармен говорила на украинском языке.

Местный житель никак не мог успокоиться. Поэтому на улице с мужчиной уже общалась полиция.

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Мужчина устроил скандал в баре из-за того, что бармен общалась на украинском

По словам очевидцев, посетителю не понравилось, что барм говорит по-украински. Именно поэтому он устроил скандал.

На видео заметно, как мужчина возмущается, активно жестикулирует, угрожает барму и много матерится. Более того, он также не реагировал на попытки успокоить его.

Смотри, сюда, бл***, еб***! Кто ты такая, что ты смотрела! Что вы мне пиз***? Я на заведение напишу (неразборчиво – 24 канал),

– кричал дебошир.

Когда он увидел, что люди снимают поведение на камеру, то показал им средний палец.

Рядом с нарушителем порядка всегда была женщина. Посетители предположили, что это его жена и посочувствовали ей.

В телеграме "Новости.LIVE" написали, что пользователи соцсетей нашли его страницу в фейсбуке, однако после скандала он ее удалил. По непроверенной информации, дебошир "очень любит президента России".

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На сайте полиции Мариуполя не появлялась информация о нарушителе.

Последние скандалы из-за языка

В декабре 2021 года мужчина и женщина рассказывали таксисту, что ненавидят украинский язык и имеют "блатное происхождение". Впоследствии они извинились, однако это случилось после огласки.

В декабре 2021 года в речевой скандал попал ресторан итальянской кухни в Виннице. Там официант отказался обслуживать клиентов на украинском. Заведение сначала отстаивало свою позицию, однако впоследствии заявило, что разделяет убеждения посетителей.

Преподаватель Николаевского института права Сергей Шубин называет украинский язык рвотой, чтит Путина, Шария и оккупантов. Об этом он пишет у себя в фейсбуке.

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