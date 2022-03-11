PokerStars перестает предоставлять все услуги в России

Онлайн-сервис для игры в покер PokerStars объявил о прекращении работы в России. Платформа также отменила покерный турнир в российском Сочи EPT Sochi.

Конечно, все это – из-за нападения России на Украину. Больше санкций и прекращение работы глобальных компаний на российских землях – каждый день!

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Из России убегают даже азартные игры

Важная новость: мы прекращаем работу наших сервисов в России,

– говорится в сообщении PokerStars в твиттере от 9 марта.

Для понимания, PokerStars – самый большой онлайновый покер-рум в интернете.

игровые компании Xbox, Nintendo и Sony также заявили, что приостанавливают продажу своих консолей и программного обеспечения в России.

Из последних новостей о действии санкций против России:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Видео по теме: Великобритания расширила санкционный список против России