PokerStars перестает предоставлять все услуги в России
11 марта 2022 , 02:28Читати новину українською
Источник:твиттер PokerStars
Онлайн-сервис для игры в покер PokerStars объявил о прекращении работы в России. Платформа также отменила покерный турнир в российском Сочи EPT Sochi.
Конечно, все это – из-за нападения России на Украину. Больше санкций и прекращение работы глобальных компаний на российских землях – каждый день!
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Важная новость: мы прекращаем работу наших сервисов в России,
– говорится в сообщении PokerStars в твиттере от 9 марта.
Для понимания, PokerStars – самый большой онлайновый покер-рум в интернете.Напомним, игровые компании Xbox, Nintendo и Sony также заявили, что приостанавливают продажу своих консолей и программного обеспечения в России.
Из последних новостей о действии санкций против России:
- Walt Disney уходит с российского рынка.
- Google Cloud приостановил регистрацию новых российских пользователей.
- Прекратили работу в России и компании Warner Music Group и Sony Music Group.
- А Burger King прекращает поддержку франшизы на российской территории.
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