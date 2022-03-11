Звісно, все це – через напад Росії на Україну. Більше санкцій та припинення роботи світових компаній на російських землях – щодня!
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
З Росії втікають навіть азартні ігри
Важлива новина: ми припиняємо роботу всіх наших сервісів у Росії,
– мовиться у повідомленні PokerStars у твітері від 9 березня.
Для розуміння, PokerStars – найбільший онлайновий покеррум в інтернеті.
З крайніх новин про дію санкцій проти Росії:
- Walt Disney йде з російського ринку.
- Google Cloud припинив реєстрацію нових російських користувачів.
- Припинили робота на Росії й компанії Warner Music Group і Sony Music Group.
- А Burger King припиняє підтримку будь-якої франшизи на російській території.
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