Одной из самых распространенных акций поддержки боевиков ХАМАС является сожжение флага Израиля. В сети появились кадры, как один из таких "активистов" хотел сжечь флаг, но огонь опрокинулся на него, передает 24 Канал.

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Мгновенная карма

На опубликованном в сети видео не указывают, где произошел инцидент с сожжением флага Израиля. Но на кадрах видно, что на акцию поддержки боевиков ХАМАС собралось немало людей. Один из участников поджег флаг Израиля и решил его поднять.

Однако в какой-то момент поднялся сильный ветер и огонь перекинулся на мужчину, пытавшегося сжечь флаг. После этого загорелась одежда участника акции, а он – выбежал из кадра. В каком состоянии сейчас мужчина – неизвестно.

Мужчина пытался сжечь флаг Израиля: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент!)

К слову, пользователи сети очень остроумно прокомментировали этот инцидент. Большинство называет такое "сожжение" мгновенной кармой, другая часть говорит, что таким образом Аллах пытается наказать людей.

Как комментируют инцидент в сети – больше в галерее

ХАМАС поддерживают, несмотря на совершенные преступления