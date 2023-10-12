Одной из самых распространенных акций поддержки боевиков ХАМАС является сожжение флага Израиля. В сети появились кадры, как один из таких "активистов" хотел сжечь флаг, но огонь опрокинулся на него, передает 24 Канал.
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Мгновенная карма
На опубликованном в сети видео не указывают, где произошел инцидент с сожжением флага Израиля. Но на кадрах видно, что на акцию поддержки боевиков ХАМАС собралось немало людей. Один из участников поджег флаг Израиля и решил его поднять.
Однако в какой-то момент поднялся сильный ветер и огонь перекинулся на мужчину, пытавшегося сжечь флаг. После этого загорелась одежда участника акции, а он – выбежал из кадра. В каком состоянии сейчас мужчина – неизвестно.
Мужчина пытался сжечь флаг Израиля: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент!)
К слову, пользователи сети очень остроумно прокомментировали этот инцидент. Большинство называет такое "сожжение" мгновенной кармой, другая часть говорит, что таким образом Аллах пытается наказать людей.
Как комментируют инцидент в сети – больше в галерее
ХАМАС поддерживают, несмотря на совершенные преступления
- Боевики ХАМАС при нападении на Израиль совершили немало преступлений. Первыми почувствовали на себе вторжение участники музыкального фестиваля, который проходил на границе с сектором Газа. Там боевики ХАМАС начали стрелять по гражданским, когда те пытались спасти. Также известно, что террористы похитили около 150 человек, среди которых многие женщины и дети.
- Также зафиксированы факты расстрела людей в собственных домах. К примеру, в городе Офаким в собственной квартире убили украинских ученых. Они уехали в Израиль из Харькова еще в 1990-е годы. Боевики даже не принимали во внимание преклонный возраст супругов – обоим было 81 год.
- В сети сообщалось, что ХАМАС также издевался над людьми. На днях премьер-министр Израиля опубликовал ужасное фото из детской комнаты, где все было залито кровью. Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС совершают преступления страшнее ИГИЛ.