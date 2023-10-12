Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что Иран также поддерживает ХАМАС. Буквально недавно боевики благодарили Тегерана за материальную и методическую помощь.
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Россия отчасти помогла начать обострение в Израиле
Как отметил Ступак, Россия косвенно помогла осуществить обострение в Израиле. Именно они, по неофициальным данным, в свое время передали 140 миллионов евро, а затем и 200 миллионов евро наличными Ирану в рамках соглашения о поставках беспилотников.
Частично вторжение в Иран профинансировано Россией через Иран. В целом же я более чем уверен, что США не будут сейчас рассматривать поддержку Израиля в контексте полного уничтожения Сектора Газа. Все понимают, что главное зло в регионе – Иран,
– считает Ступак.
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Скорее всего, Соединенные Штаты вместе с Израилем будут думать и работать над тем, чтобы смягчить проблему с Ираном. Это можно сделать разными способами.
Если им удастся повлиять на Иран и ограничить его в ресурсах, это скажется и на сотрудничестве Москвы и Тегерана. Тогда они не смогут передавать беспилотники и снаряды стране-агрессору.
Ситуация в Израиле: коротко
- Боевики ХАМАСа внезапно напали на территорию Израиля 7 октября. В тот же день они запустили несколько тысяч ракет. Однако Израиль довольно быстро отбил все территории и готовит полномасштабное наступление на сектор Газа.
- Известно, что боевики ХАМАС атаковали фестиваль Нова, который проводили вблизи Сектора Газа. Один из выживших рассказал, как ему удалось спастись.
- В украинской разведке прокомментировали обострение ситуации в Израиле. Там подчеркнули, что Россия знала о планах ХАМАС по нападению на Израиль.