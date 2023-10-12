Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Іран також підтримує ХАМАС. Буквально нещодавно бойовики дякували Тегерану за матеріальну та методичну допомогу.
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Росія частково допомогла почати загострення в Ізраїлі
Як наголосив Ступак, Росія опосередковано допомогла здійснити загострення в Ізраїлі. Саме вони, за неофіційними даними, свого часу передали 140 мільйонів євро, а потім і 200 мільйонів євро готівкою Ірану в рамках угоди про постачання безпілотників.
Частково вторгнення в Іран профінансоване Росією через Іран. А загалом я більш ніж впевнений, що США не будуть зараз розглядати підтримку Ізраїлю в контексті повного знищення Сектору Гази. Всі розуміють, що головне зло в регіоні – Іран,
– вважає Ступак.
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Найімовірніше, Сполучені Штати разом з Ізраїлем будуть думати та працювати над тим, аби пом'якшити проблему з Іраном. Це можна зробити різними способами.
Якщо їм вдасться вплинути на Іран та обмежити його в ресурсах, то це позначиться і на співпраці Москви та Тегерану. Тоді вони не зможуть передавати безпілотники та снаряди країні-агресорці.
Ситуація в Ізраїлі: коротко
- Бойовики ХАМАС раптово напали на територію Ізраїлю 7 жовтня. Того ж дня вони запустили кілька тисяч ракет. Однак Ізраїль досить швидко відбив усі території та готує повномасштабний наступ на Сектор Гази.
- Відомо, що бойовики ХАМАС атакували фестиваль Нова, який проводили поблизу Сектору Гази. Один із відвідувачів, який вижив, розповів, як йому вдалося врятуватися.
- В українській розвідці прокоментували загострення ситуації в Ізраїлі. Там наголосили, що Росія знала про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль.